Ветеринар объяснил поведение собак и кошек во время секса их хозяев

Ветеринар Тиаго Борба объяснил, почему некоторые домашние животные начинают вести себя шумно, когда их хозяева занимаются сексом. Об этом специалист рассказал в беседе с изданием Metropoles.

Как отметил Борба, домашние животные не понимают сексуальные ритуалы, которые происходят между людьми, однако им все равно очень важно наблюдать за поведением хозяев во время интимной близости. Особенно это касается собак, подчеркнул специалист.

По его словам, если у питомца присутствует собственническое поведение, то он может ревновать хозяина во время его физического контакта с другим человеком, что проявляется лаем в случае с собаками, а в случае с кошками — мяуканьем. Более того, Борба не исключил, что собака даже может проявлять агрессивное поведение вплоть до нападения.

Тех, кто переживает из-за гигиеничности того, что животные присутствуют в комнате, когда люди занимаются сексом, специалист успокоил: это не может привести ни к каким проблемам со здоровьем.

Ранее сексолог Эстер Перель озвучила главную причину измен. По ее словам, это происходит из-за эмоционального спада в отношениях.