Названа главная причина измен

Главной причиной измен является не скука, а эмоциональный и эротический спад в отношениях партнеров, заявила психотерапевт и сексолог с 45-летним стажем Эстер Перель. Такое мнение она выразила в разговоре с The Telegraph.

Перель отметила, что медленное угасание страсти между людьми, состоящими в длительных отношениях, — не редкость. По словам психотерапевта, это нормальный процесс, однако иногда он приводит к тому, что оба партнера или один из них начинают чувствовать одиночество. Именно это, как заявила специалистка, и толкает на измену.

Однако вернуть страсть в длительных отношениях можно. Для этого надо постараться увидеть партнера в новом свете. В этом помогут как эксперименты в постели, так и долгие разговоры по душам и создание новых ритуалов. «Речь идет о том, чтобы дать вашему партнеру возможность увидеть вас и самих себя в новом контексте», — уточнила Перель.

Еще один совет специалистки — попробовать проводить отпуск отдельно друг от друга или спать в разных кроватях, чтобы дать возможность соскучиться друг по другу.

Ранее психолог Флавио Нунес подсказал парам простой способ защититься от измен. Он предложил в самом начале отношений договориться о том, что именно будет считаться неверностью.

