Учительница два года занималась сексом с 14-летним школьником

В США учительница совратила 14-летнего мальчика

В американском штате Южная Каролина учительницу уличили в многолетней сексуальной связи со школьником. Об этом сообщает FOX Carolina.

По версии следствия, 33-летняя Николь Баллью Каллахам пыталась совратить мальчика с 2021 года, когда ему было 14 лет, а она работала его учительницей. Отношения продолжались не менее двух лет.

Как утверждается, Каллахам забирала ученика из школы, отвозила его на тренировки, а также снабжала алкоголем, марихуаной и сигаретами. По данным полиции, они занимались сексом в отеле и на парковке.

В итоге учительница сама сдалась властям. Ей предъявили в общей сложности 11 обвинений в преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего и пять обвинений в противоправном поведении.

Ранее сообщалось, что в Канаде вынесен приговор школьной учительнице, которую обвинили в совращении несовершеннолетнего школьника. Женщина проведет в тюрьме четыре года.