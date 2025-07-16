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02:00, 16 июля 2025Из жизни

Учительница два года занималась сексом с 14-летним школьником

В США учительница совратила 14-летнего мальчика
Олег Парамонов
Олег Парамонов
Nicole Callaham

Nicole Callaham. Фото: Anderson Co. Sheriff's Office

В американском штате Южная Каролина учительницу уличили в многолетней сексуальной связи со школьником. Об этом сообщает FOX Carolina.

По версии следствия, 33-летняя Николь Баллью Каллахам пыталась совратить мальчика с 2021 года, когда ему было 14 лет, а она работала его учительницей. Отношения продолжались не менее двух лет.

Как утверждается, Каллахам забирала ученика из школы, отвозила его на тренировки, а также снабжала алкоголем, марихуаной и сигаретами. По данным полиции, они занимались сексом в отеле и на парковке.

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В итоге учительница сама сдалась властям. Ей предъявили в общей сложности 11 обвинений в преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего и пять обвинений в противоправном поведении.

Ранее сообщалось, что в Канаде вынесен приговор школьной учительнице, которую обвинили в совращении несовершеннолетнего школьника. Женщина проведет в тюрьме четыре года.

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