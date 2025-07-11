Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
02:00, 11 июля 2025Из жизни

Учительницу приговорили к тюрьме за секс с 15-летним школьником

В Канаде учительницу приговорили к четырем годам тюрьмы за совращение школьника
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock / Fotodom

В Канаде вынесен приговор школьной учительнице, которую обвинили в совращении несовершеннолетнего школьника. Об этом сообщает CBC News.

37-летнюю Николь Маклауд уличили в домогательствах к 15-летнему подростку в июне 2024 года. Известно, что пострадавший не был ее учеником, хотя учился в той же школе, где она работала. Незадолго до ареста учительница сняла квартиру, где они встретились и занялись сексом.

Маклауд признала вину в четырех преступлениях против половой неприкосновенности и нарушении условий освобождения: в ноябре 2024 года она вопреки судебному запрету связалась с пострадавшим. Ее приговорили к четырем годам тюрьмы.

Материалы по теме:
Тюремщица на рабочем месте занялась сексом с заключенным. Она тайно вела OnlyFans и пыталась сбежать от суда
Тюремщица на рабочем месте занялась сексом с заключенным. Она тайно вела OnlyFans и пыталась сбежать от суда
1 августа 2024
«Развращал молодежь». Ректора университета уволили за съемку порно с женой. Как им удавалось скрывать тайное хобби?
«Развращал молодежь». Ректора университета уволили за съемку порно с женой. Как им удавалось скрывать тайное хобби?
18 июня 2024

В марте сообщалось, что Маклауд также подозревали в других половых преступлениях. В частности, она отправляла непристойные фото по меньшей мере двум несовершеннолетним подопечным.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Гладков рассказал о попытках ВСУ прорваться в Белгородскую область

    Учительницу приговорили к тюрьме за секс с 15-летним школьником

    Раскрыта судьбы выброшенного с МКС бумажного самолетика

    Женщина раскрыла правду об отношениях с большой разницей в возрасте

    Собянин рассказал о темпах запуска новых станций метро в Москве

    В Раде раскрыли цель встречи Зеленского с Папой Римским

    Украинские дроны сбили рядом с российской АЭС

    В порту Сен-Тропе загорелась суперъяхта

    «Оленья луна» в российских городах попала на видео

    56-летняя Дженнифер Энистон надела откровенное боди для рекламы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости