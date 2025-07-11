Учительницу приговорили к тюрьме за секс с 15-летним школьником

В Канаде учительницу приговорили к четырем годам тюрьмы за совращение школьника

В Канаде вынесен приговор школьной учительнице, которую обвинили в совращении несовершеннолетнего школьника. Об этом сообщает CBC News.

37-летнюю Николь Маклауд уличили в домогательствах к 15-летнему подростку в июне 2024 года. Известно, что пострадавший не был ее учеником, хотя учился в той же школе, где она работала. Незадолго до ареста учительница сняла квартиру, где они встретились и занялись сексом.

Маклауд признала вину в четырех преступлениях против половой неприкосновенности и нарушении условий освобождения: в ноябре 2024 года она вопреки судебному запрету связалась с пострадавшим. Ее приговорили к четырем годам тюрьмы.

В марте сообщалось, что Маклауд также подозревали в других половых преступлениях. В частности, она отправляла непристойные фото по меньшей мере двум несовершеннолетним подопечным.