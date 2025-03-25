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02:27, 25 марта 2025Из жизни

Учительница созналась в домогательствах к ребенку

В Канаде школьную учительницу уличили в домогательствах к подопечному
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Mark Blinch / Reuters

В Канаде школьная учительница созналась в совершении пяти преступлений против половой неприкосновенности, в результате которых пострадал по меньше мере один учащийся. Об этом сообщает CBC News.

37-летнюю Николь Маклауд уличили в домогательствах к ребенку в июне 2024 года. В обвинениях упоминаются непристойные прикосновения и попытки заставить пострадавшего трогать ее саму.

Маклауд также подозревают в том, что она отправляла непристойные фото по меньше мере двум несовершеннолетним подопечным. В ноябре 2024 года к списку обвинений добавилось еще одно: женщина нарушила условие освобождения и связалась с пострадавшим.

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Ожидается, что приговор будет вынесен в июле.

Ранее сообщалось, что в США учительницу из штата Юта Мэлори Нильсон арестовали за совращение 15-летнего ученика. 28-летняя женщина состояла в неподобающих отношениях с подростком на протяжении двух лет.

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