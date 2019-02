Женщины ополчились на бренд за отсутствие изъянов у моделей в белье

Клиентки ополчились на онлайн-магазин In The Style за якобы бодипозитивную рекламную кампанию. Об этом пишет The Sun.

Ко Дню всех влюбленных на сайте появились фотографии моделей в кружевном белье, боди и одежде для сна. «Любите себя и будьте собой, — призывала марка. — Съемка посвящена прекрасным несовершенствам вашего тела, поэтому мы не стали ретушировать эти фотографии». Однако покупательницы не нашли изъянов в телах девушек и пожаловались на это в Instagram-аккаунте In The Style.

«Но у нее вообще нет недостатков. Она нормальная женщина!» — возмущались они.

«Может, вам лучше приглашать девушек разных размеров? Или попросить клиентов присылать их личные фото в белье и постить их? Было бы здорово видеть их вместо знаменитостей и моделей из Instagram», — рекомендовали другие.

«Что-то я не вижу здесь несовершенства. Мне нравится все, кроме этого слова», — поддержали третьи.

В ответ представители бренда пообещали в будущем выпускать еще более бодипозитивные кампании.

Белье из коллекции продается на сайте по цене от 13 до 40 долларов.

Ранее, в январе, ретушировать естественные недостатки кожи модели отказался британский интернет-магазин Boohoo. На его сайте появилась серия фотографий девушки в белом боди с длинными рукавами. На одном из снимков — показывающем вещь со спины — были видны ее ягодицы, покрытые растяжками.

