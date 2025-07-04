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15:20, 4 июля 2025Россия

Семь человек пострадали при атаке ВСУ на российское предприятие

Белгородский губернатор Гладков: 7 человек пострадали при атаке на предприятие
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В селе Ясные Зори Белгородской области семь человек пострадали при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сельхозпредприятие. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Женщину и четверых мужчин, получивших осколочные ранения и баротравмы, доставили в Октябрьскую районную больницу. Еще двоих мужчин со множественными осколочными ранениями доставили в Майскую амбулаторию», — сообщил губернатор.

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По его словам, всех пострадавших после оказания помощи транспортируют в городскую больницу Белгорода. Из-за атаки на предприятие от детонации загорелся один из корпусов — возгорание там уже ликвидировали, отчитался Гладков.

ВСУ также атаковали Курскую область, где из-за атаки дрона ВСУ несовместимые с жизнью травмы получил мужчина. Еще двое пострадали — один из раненых в тяжелом состоянии.

ЖЗЛ
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