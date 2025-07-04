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15:09, 4 июля 2025Россия

Стало известно о смерти россиянина после сброса взрывчатки с дрона ВСУ на автомобиль

Хинштейн: В Рыжевке не спасли мужчину после сброса взрывчатки с дрона ВСУ
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

В деревне Рыжевка Рыльского района Курской области не спасли мужчину после сброса взрывчатки с дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автомобиль. О смерти жителя стало известно временно исполняющему обязанности губернатора приграничного российского региона Александру Хинштейну, подробности он привел в Telegram-канале.

Он выразил соболезнования родственникам 34-летнего мужчины. Кроме того, еще два человека в результате атаки получили ранения. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, уточнил Хинштейн.

Оба были доставлены в больницу для оказания всей необходимой помощи, подчеркнул врио курского губернатора.

До этого сообщалось, что в курском Льгове загорелся дом после атаки украинских беспилотников. Тогда в результате инцидента никто не пострадал.

Еще раньше беспилотник сдетонировал рядом с коммерческим объектом в поселке Октябрьский Белгородской области, в результате чего ранения получила женщина.

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