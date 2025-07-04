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15:18, 4 июля 2025Бывший СССР

Политолог объяснил планы Зеленского по смене правительства

Скачко: Зеленский хочет поменять Шмыгаля и сконцентрировать власть в своих руках
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Henning Bagger / Ritzau Scanpix / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский может отправить в отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля и назначить вместо него более лояльного человека. Однако этот шаг вряд ли устроит США, так как стране невыгодна концентрация всей власти в одних руках. Такое мнение в беседе с газетой Взгляд выразил политолог Владимир Скачко.

По его словам, главная причина возможной отставки действующего украинского правительства заключена в стремлении Зеленского усилить личный контроль над ключевыми органами власти. Скачко добавил, что украинский президент чувствует давление сразу с нескольких сторон — от России, США и даже Евросоюза. При этом Вашингтон, по мнению эксперта, может негативно отнестись к инициативе смены правительства.

Скачко считает, что формальной причиной перестановок будет объявлено желание «спасти экономику», однако на деле речь идет о перераспределении власти.

Он также добавил, что Зеленский может воспользоваться ситуацией, чтобы убрать Дениса Шмыгаля, который считается выдвиженцем крупного бизнесмена Рината Ахметова. По мнению Скачко, Шмыгаль — фигура сравнительно нейтральная и не входит ни в одну из крупных групп влияния. На его место, вероятно, будет предложена нынешний первый вице-премьер Украины Юлия Свириденко.

В июне раскрыли подробности возможной отставки премьер-министра Украины. СМИ писали, что смена в правительственных креслах связана с вероятным усилением роли главы офиса президента Андрея Ермака. В свою очередь депутат Верховной Рады Ярослав Железняк спрогнозировала, что состав членов украинского правительства сменится 15 июля.

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