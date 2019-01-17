Крупный онлайн-магазин отказался фотошопить бедра модели в белье

Британский интернет-магазин Boohoo отказался ретушировать естественные недостатки кожи модели, демонстрирующей белье. Об этом сообщает The Sun.

На сайте появилась серия фотографий девушки в белом боди с длинными рукавами. На одном из снимков — показывающем вещь со спины — видны ее ягодицы, покрытые растяжками.

Компания получила множество восторженных отзывов от клиенток. «Спасибо, Boohoo, что показываешь, как выглядят нормальные девушки», — похвалила одна из них в Twitter.

«Отличная работа, Boohoo! Вы понимаете, что не стоит замазывать эти прекрасные растяжки на бедрах девушки. Приятно видеть, что идеализированной картинке предпочли "нормальность"», — поддержала другая.

Материалы по теме Страшный суд Почему некрасивые женщины захватили мир

Фотографы Boohoo перестали ретушировать тела моделей летом 2018 года. На снимках, которые появились на сайте в июне, девушка стояла вполоборота и демонстрировала слитный желтый купальник. Ее покрытые растяжками ягодицы и бедра впечатлили покупательниц.

Вслед за Boohoo от фотошопа отказался и крупный шведский бренд H&M. Компания стала первым в мире масс-маркетовым производителем, который не отретушировал тела моделей на рекламных фотографиях.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!