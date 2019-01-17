Новое нижнее белье от Рианны оскорбило полных женщин

Новая линейка нижнего белья Valentine’s Day бренда Savage x Fenty, основанного американской R&B-исполнительницей Рианной, возмутила покупательниц с пышными формами. Об этом сообщает The Sun.

Коллекция посвящена Дню святого Валентина и состоит из комплектов белья и одежды для сна в розовых, красных и черных тонах. Певица обещала, что все модели будут доступны в размерах от XS до XXXL.

Когда Рианна анонсировала несколько хедлайнеров в Twitter, клиентки атаковали ее критикой. Оказалось, что дизайн одной и той же модели сильно различался в зависимости от размера. Например, бюстгальтер под названием Hearts Half Cup Bralette стандартных размеров пользовательницы соцсети сочли более сексуальным, чем тот, что предназначен для женщин плюс-сайз.

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«Я понимаю, что дизайн модели не всегда может быть идентичным для всех размеров (особенно если речь идет о нижнем белье). Но я знаю, что вы умеете делать бюстгальтеры на тонких бретельках большого размера, так почему не сделали?» — обратилась, в частности, к компании Savage x Fenty модный плюс-сайз блогер Элис Далессандро (Alysse Dalessandro).

Представители компании пока никак не отреагировали на претензии.

В декабре 2018 года марка нижнего белья Navabi выпустила рекламную кампанию, в которой приняли участие полуобнаженные тучные девушки. Ролик, на котором пять моделей демонстрируют продукцию бренда, был снят в ответ на оскорбительное для них высказывание директора по маркетингу компании Victoria's Secret Эда Разека.

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