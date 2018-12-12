Рианна показала свое новое белье

Американская R’n’B- и поп-исполнительница Рианна представила новую «праздничную» линейку нижнего белья собственного бренда Savage x Fenty. Рекламная кампания, для которой позировала сама певица, появилась в ее Instagram-аккаунте.

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На снимке Рианна в бархатном кресле демонстрирует черный бюстгальтер и трусы с разноцветными вставками и пояс с подвязками. На ней массивный головной убор из цветов, узкие солнечные очки, серьги-кольца, чулки и черные лаковые туфли.

В августе Рианна попала на обложку сентябрьского номера британского издания Vogue. Певица снялась в объемном цветочном головном уборе и оранжевых перчатках. Визажисты подобрали Рианне насыщенно-бордовую глянцевую помаду и нарисовали карандашом тонкие черные полоски на месте бровей в стиле Марлен Дитрих.

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