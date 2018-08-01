Рианна лишилась бровей и попала на обложку Vogue

Американская R’n’B и поп-исполнительница Рианна попала на обложку сентябрьского номера британского издания Vogue. Об этом сообщает Fashionista.

Певица снялась в объемном цветочном головном уборе и оранжевых перчатках. Визажисты также подобрали Рианне насыщенно-бордовую глянцевую помаду и нарисовали карандашом тонкие черные полоски на месте бровей в стиле Марлен Дитрих.

Публикация от British Vogue (@britishvogue) 31 Июл 2018 в 8:58 PDT

Съемку проводили фотограф Ник Найт и главный редактор British Vogue Эдвард Эннифул. Рианна стала первой в истории чернокожей женщиной, которая снялась для главной страницы осеннего выпуска журнала.

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Ранее в июле неизвестный чернокожий фотограф стал автором обложки американской версии модного журнала Vogue. В съемке участвовала R’n’B исполнительница Бейонсе. Глава Vogue Анна Винтур передала ей право полного креативного контроля над результатом, и певица пригласила 23-летнего Тайлера Митчелла. Молодой человек стал первым в истории чернокожим фотографом, снимавшим обложку Vogue.

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