Раскрыты секреты идеальной внешности Рианны

Личная визажистка Рианны Присцилла Оно раскрыла несколько главных мейкап-секретов певицы, пишет Harper's Bazaar.

Во-первых, Рианна подбирает тональный крем под цвет плечам, а не лица. «Если тон кожи вашего лица светлее тона тела, выбирайте средство под плечо. Поднесите плечо к лицу и проверьте, совпадают ли оттенки», — посоветовала Оно. Кроме того, она добавила, что наносить слой крема следует кистью, а затем выравнивать его спонжем, обходя не нуждающиеся в макияже места.

Во-вторых, стилистка порекомендовала использовать освежающий спрей или дымку для лица, чтобы защитить кожу от пересыхания под слоем косметики.

Наконец, по словам Оно, Рианна укладывает брови с помощью чистой щеточки для туши, намыленной обычным куском сухого мыла. «Это старый трюк визажистов. Все хотят идеальные брови, а мыло действительно фиксирует волоски», — сказала она.

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В мае фотография Рианны с небритыми ногами, которую певица разместила в своих аккаунтах в Instagram и Twitter, вызвала восхищение поклонников. Подписчики оценили естественную красоту американской певицы и высказали свой восторг в комментариях. «Такая чистая и естественная!» — делали комплименты подписчики Рианны в Instagram.

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