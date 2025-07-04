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15:20, 4 июля 2025Силовые структуры

Охранник экс-главы Дагестана и певица попались на многомиллионном мошенничестве

Суд арестовал охранника экс-главы Дагестана за мошенничество на 15 млн рублей
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Советский районный суд Махачкалы взял под стражу певицу и сотрудника Центра по обеспечению безопасности высшего должностного лица в Дагестане по делу о многомиллионном мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции республики.

По данным следствия, супруги вместе с неустановленными лицами зарегистрировали право собственности на восстановительный центр, котельную и насосную станцию, находящиеся в распоряжении министерства по земельным и имущественным отношениям Дагестана. Ущерб составил 15 миллионов рублей.

Супруги пробудут в СИЗО до 27 июля.

Как сообщает Telegram-канал Mash Gor, мужчина работал охранником бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова.

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