Автомобиль взорвался на территории российского университета

Shot: Автомобиль взорвался на территории университета в Краснодаре

Автомобиль взорвался на территории Кубанского государственного технологического университета в Краснодаре. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По предварительным данным, в результате происшествия в российском городе никто не пострадал. Причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона, установленного в машину.

До этого стало известно, что в Старопименовском переулке Москвы взорвалась машина. Возник пожар, пламя также перекинулось на другой автомобиль.

Сведений о пострадавших тогда не поступало.

Еще раньше в сети распространили видео со взрывом суперкара McLaren на трассе в Московской области.