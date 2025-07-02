Стало известно о взрыве машины в центре Москвы

Mash: В Старопименовском переулке Москвы взорвалась машина

В Старопименовском переулке в центре Москвы взорвалась легковая машина. Об этом пишет Mash в Telegram.

Как стало известно изданию со слов очевидцев, взрывов было несколько. Сгорели минимум два автомобиля. Информация о пострадавших не приводится.

К посту приложены кадры со сгоревшей машиной и сотрудником Госавтоинспекции, работающим на месте происшествия.

Ранее в сети появилось видео взрыва суперкара McLaren на трассе в Подмосковье. Как выяснилось, в салоне находились два человека, которые успели покинуть машину и не пострадали. Стоимость иномарки составляет около 20 миллионов рублей.

Кроме того, 23 июня сообщалось, что в Лефортовском тоннеле в Москве сгорел Mercedes. Поврежденный автомобиль с выгоревшим двигатель и практически уничтоженным огнем салоном попал на видео.