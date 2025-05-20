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21:05, 20 мая 2025Россия

Взрыв суперкара за 20 миллионов рублей на трассе в Подмосковье попал на видео

Очевидцы сняли на видео взрыв суперкара McLaren на трассе в Подмосковье
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Очевидцы сняли на видео взрыв суперкара McLaren на трассе в Подмосковье. Кадры происшествия публикует издание Baza в Telegram.

По информации портала, автомобиль McLaren желтого цвета на скорости врезался в отбойники, а после этого загорелся. На опубликованных кадрах видно, что после возгорания машина взорвалась. Отмечается, что в суперкаре находились два человека — оба успели покинуть салон до взрыва и не пострадали.

Стоимость автомобиля составляет около 20 миллионов рублей.

Ранее популярный американский блогер Джек Доэрти разбил аналогичный автомобиль в прямом эфире.

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