Взрыв суперкара за 20 миллионов рублей на трассе в Подмосковье попал на видео

Очевидцы сняли на видео взрыв суперкара McLaren на трассе в Подмосковье

Очевидцы сняли на видео взрыв суперкара McLaren на трассе в Подмосковье. Кадры происшествия публикует издание Baza в Telegram.

По информации портала, автомобиль McLaren желтого цвета на скорости врезался в отбойники, а после этого загорелся. На опубликованных кадрах видно, что после возгорания машина взорвалась. Отмечается, что в суперкаре находились два человека — оба успели покинуть салон до взрыва и не пострадали.

Стоимость автомобиля составляет около 20 миллионов рублей.

Ранее популярный американский блогер Джек Доэрти разбил аналогичный автомобиль в прямом эфире.