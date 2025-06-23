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12:04, 23 июня 2025Россия

Горевший в Лефортовском тоннеле Mercedes сняли на видео

Опубликовано видео с горевшим в Лефортовском тоннеле Mercedes
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетПожар в Москве:

В сети появилось видео с автомобилем Mercedes-Benz, горевшим в Лефортовском тоннеле в Москве. Ролик опубликовала Baza в Telegram.

На кадрах видно уже потушенный автомобиль, стоящий посреди заполненного паром или дымом участка тоннеля. Затем оператор вблизи показывает повреждения: выгоревший двигатель и практически уничтоженный огнем салон.

По информации издания, пострадавших нет.

О происшествии в Лефортовском тоннеле утром 23 июня сообщил столичный Дептранс. В связи с происшествием движение по внешней стороне третьего транспортного кольца перекрывали. На данный момент оно восстановлено.

Ранее в сети появились кадры с Audi, загоревшейся на Варшавском шоссе Москвы. Как выяснилось, пожар начался после столкновения авто с BMW.

Вот это да!
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