В тоннеле в Москве загорелся автомобиль

В Лефортовском тоннеле в Москве загорелся автомобиль

В Москве в Лефортовском тоннеле загорелся легковой автомобиль. Об этом сообщил Департамент транспорта столицы России в Telegram.

Информация о пострадавших и обстоятельствах произошедшего уточняется. Как заявили в ведомстве, на месте происшествия работают оперативные службы. Из-за инцидента движение по внешней стороне третьего транспортного кольца перекрыли.

Издание Baza в Telegram уточнило, что в московском тоннеле загорелся Mercedes. По его данным, машина получила сильные повреждения, однако обошлось без пострадавших.

Ранее на Варшавском шоссе в Москве загорелся автомобиль Audi. Судя по кадрам, огонь полностью охватил иномарку. Как выяснилось, пожар начался после столкновения авто с BMW.