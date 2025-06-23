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11:38, 23 июня 2025Россия

В тоннеле в Москве загорелся автомобиль

В Лефортовском тоннеле в Москве загорелся автомобиль
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: АГН «Мосĸва»

В Москве в Лефортовском тоннеле загорелся легковой автомобиль. Об этом сообщил Департамент транспорта столицы России в Telegram.

Информация о пострадавших и обстоятельствах произошедшего уточняется. Как заявили в ведомстве, на месте происшествия работают оперативные службы. Из-за инцидента движение по внешней стороне третьего транспортного кольца перекрыли.

Издание Baza в Telegram уточнило, что в московском тоннеле загорелся Mercedes. По его данным, машина получила сильные повреждения, однако обошлось без пострадавших.

Ранее на Варшавском шоссе в Москве загорелся автомобиль Audi. Судя по кадрам, огонь полностью охватил иномарку. Как выяснилось, пожар начался после столкновения авто с BMW.

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