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12:03, 16 июня 2025Россия

Audi загорелась посреди шоссе в Москве и попала на видео

Горящая на Варшавском шоссе в Москве Audi попала на видео
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетПожар в Москве:

В Москве на Варшавском шоссе загорелся автомобиль марки Audi. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На кадрах виден находящийся посреди дороги автомобиль, полностью охваченный огнем. От места пожара в небо поднимается столб черного дыма.

Отмечается, что возгорание произошло после столкновения Audi с BMW. В результате ДТП у второй машины отлетело колесо. Информации о пострадавших на данный момент нет.

В этот же день во Владимирской области столкнулись минивэн Renault, автобус и два легковых автомобиля. Изначально сообщалось о семи пострадавших, при этом еще троих спасти не удалось. Затем число получивших ранения выросло до девяти.

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