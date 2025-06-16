Audi загорелась посреди шоссе в Москве и попала на видео

Горящая на Варшавском шоссе в Москве Audi попала на видео

В Москве на Варшавском шоссе загорелся автомобиль марки Audi. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На кадрах виден находящийся посреди дороги автомобиль, полностью охваченный огнем. От места пожара в небо поднимается столб черного дыма.

Отмечается, что возгорание произошло после столкновения Audi с BMW. В результате ДТП у второй машины отлетело колесо. Информации о пострадавших на данный момент нет.

В этот же день во Владимирской области столкнулись минивэн Renault, автобус и два легковых автомобиля. Изначально сообщалось о семи пострадавших, при этом еще троих спасти не удалось. Затем число получивших ранения выросло до девяти.