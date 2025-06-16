В российском регионе произошла массовая авария с жертвами

Во Владимирской области столкнулись минивэн, автобус и два легковых автомобиля

Во Владимирской области столкнулись минивэн Renault, автобус и два легковых автомобиля, есть жертвы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по российскому региону во «ВКонтакте».

«По предварительной информации, произошло попутное столкновение двух легковых автомобилей, минивэна Renault и автобуса, следовавшего по маршруту Чебоксары — Москва», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что семь пассажиров, которые находились в автомобиле и минивэне, пострадали, еще троих спасти не удалось. На данный момент уточняются обстоятельства ДТП.

Ранее в Хабаровском крае опрокинулся заказной автобус, перевозивший вахтовиков. ЧП произошло на 139 километре федеральной автодороги А-376 Хабаровск — Лидога — Ванино. В результате инцидента в больницу были доставлены шесть человек.