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07:25, 14 июня 2025Россия

Автобус с вахтовиками опрокинулся в российском регионе

ГАИ: Шесть человек пострадали при опрокидывании автобуса в Хабаровском крае
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Госавтоинспекция УМВД России по Хабаровскому краю / Telegram

Перевозивший вахтовиков заказной автобус опрокинулся на 139 километре федеральной автодороги А-376 Хабаровск — Лидога —Ванино, пострадали шесть человек. Подробности ДТП приводит Госавтоинспекция Хабаровского края в своем Telegram-канале.

По данным правоохранителей, ДТП произошло 14 июня в 03:10. Автобус, который перевозил вахтовиков по маршруту: поселок Бриакан — город Хабаровск, не справился с управлением и съехал в правый кювет с последующим опрокидыванием.

Уточняется, что в результате инцидента в больницу были доставлены шесть человек. Пятеро из них осмотрены и отпущены медиками, одна пациентка госпитализирована.

Как отметили в Госавтоинспекции, водитель автобуса YUTONG имеет водительский стаж 25 лет. На месте случившегося работает следственно-оперативная группа и сотрудники районной Госавтоинспекции. Сейчас обстоятельства дорожной аварии устанавливаются.

Ранее сообщалось, что автобус влетел в КамАЗ в Подмосковье. В результате ДТП пострадали шесть пассажиров и водитель.

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