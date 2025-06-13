Автобус влетел в КамАЗ в Подмосковье

В Подольском районе автобус влетел в КамАЗ

В Подольском районе в Подмосковье автобус влетел в КамАЗ. Об этом РЕН ТВ сообщает в своем Telegram со ссылкой на региональное МВД.

В результате аварии пострадали шесть пассажиров и водитель. По словам очевидцев, в связи с происшествием полностью перекрыто движение. «Подмосковные полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП», — говорится в сообщении.

Ранее в июне в Москве произошло ДТП с участием автомобиля с дипломатическими номерами Сьерра-Леоне. По предварительным данным, водителю стало плохо.

Ранее житель Москвы в деревне Николо-Хованское на автомобиле вылетел в водоем из-за того, что потянулся за iPhone.

