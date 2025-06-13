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18:18, 13 июня 2025Россия

Автобус влетел в КамАЗ в Подмосковье

В Подольском районе автобус влетел в КамАЗ
Екатерина Ештокина

Кадр: Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости»

В Подольском районе в Подмосковье автобус влетел в КамАЗ. Об этом РЕН ТВ сообщает в своем Telegram со ссылкой на региональное МВД.

В результате аварии пострадали шесть пассажиров и водитель. По словам очевидцев, в связи с происшествием полностью перекрыто движение. «Подмосковные полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП», — говорится в сообщении.

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