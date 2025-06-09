Россиянин на автомобиле вылетел в водоем из-за iPhone

Москвич на автомобиле вылетел в водоем из-за того, что потянулся за iPhone

Житель Москвы на автомобиле вылетел в водоем из-за того, что потянулся за iPhone. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Все произошло в деревне Николо-Хованское. Россиянин выронил смартфон во время движения, а когда полез за ним, случайно прибавил газу. Машина угодила с дороги прямо в пруд.

Сам автомобилист травм не получил, транспортное средство позже тоже достали.

До этого стало известно, что машина упала с четвертого этажа парковки на Крылатской улице в Москве. Владельца авто спасти тогда не удалось.

Еще раньше ДТП произошло в Донецкой народной республике — его жертвами стали двое мужчин и школьница. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и съехал с трассы, допустив опрокидывание.