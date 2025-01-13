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12:30, 13 января 2025Россия

Двое мужчин и девушка-подросток стали жертвами ДТП на российской трассе

В Краснодарском крае двое мужчин и девушка-подросток стали жертвами ДТП
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Двое мужчин и девушка-подросток стали жертвами ДТП в Краснодарском крае. Об этом сообщает Telegram-канал «Краснодар | Телетайп».

Авария произошла в 2:45 на участке трассы «Ставропольская — Григорьевская — Крепостная». Водитель отечественного автомобиля не справился с управлением, съехал с дороги и допустил опрокидывание транспортного средства.

Выжить удалось только одному человеку из тех, кто находился в салоне, ею оказалась 25-летняя девушка. Пострадавшую доставили в больницу, сведений о характере полученных россиянкой травм нет.

Ранее в январе крупное ДТП произошло в Донецкой народной республике, где перевернулся рейсовый автобус с детьми. Травмы различной степени тяжести получили 27 человек, троих спасти не удалось. Предварительно, водитель не справился с управлением.

ЖЗЛ
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