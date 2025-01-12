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10:58, 12 января 2025Россия

В ДНР 27 человек пострадали в ДТП

МЧС России сообщило о ДТП с автобусом в Иловайске
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Telegram-канал МЧС России

Сотрудники МЧС России в Донецкой национальной республике (ДНР) ликвидировали последствия ДТП с опрокинувшимся автобусом. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Пассажирский автобус «Краснодар-Донецк» опрокинулся на бок в Иловайске. Из 37 пассажиров пострадали 27 человек, троих спасти уже не удалось. Всего на месте работали 13 специалистов и три единицы техники МЧС России.

Как сообщается в Telegram-канале МВД по региону, водитель опрокинувшегося автобуса мог не справиться с управлением. «59-летний водитель автобуса не учел дорожные и погодные условия, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего потерял контроль над управлением, выехал через полосу встречного движения за пределы проезжей части и совершил опрокидывание», — пояснили представители МВД.

Ранее шесть снегоходов провалились под лед неподалеку от турбазы в Прионежском районе Карелии. Всех людей смогли спасти.

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