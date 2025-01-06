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22:18, 6 января 2025Россия

В Карелии шесть снегоходов провалились под лед

В Прионежском районе Карелии шесть снегоходов провалились под лед
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Илья Тимин / РИА Новости

Шесть снегоходов провалились под лед неподалеку от турбазы в Прионежском районе Карелии. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба.

«Все спасены. Одиннадцать человек оперативно были доставлены на берег к турбазе», — говорится в сообщении. Отмечается, что никто не получил тяжелых травм.

Ранее сообщалось, что туристический автобус попал в ДТП в Карелии. Всего в нем находились 43 человека, в том числе жители Москвы, Белгорода, Курска и Воронежа. Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков сообщил о 14 пострадавших.

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