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15:56, 5 января 2025Россия

Число пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Карелии выросло

Число пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Карелии выросло до 14
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: МЧС России

Число пострадавших в результате ДТП с туристическим автобусом в Карелии выросло до 14. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков в соцсети «ВКонтакте».

«Медики оказывают помощь 14 пострадавшим в ДТП с туристическим автобусом возле поселка Ляскеля», — написал Охлопков. По его словам, десять человек доставлены в Питкярантскую центральную районную больницу (ЦРБ), двое из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии. В Сортавальской ЦРБ оказали помощь четверым, двое из них госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

О том, что туристический автобус попал в ДТП в Карелии, стало известно ранее 5 января. Всего в нем находились 43 человека, в том числе жители Москвы, Белгорода, Курска и Воронежа.

Ранее сообщалось о массовой аварии в Казахстане.

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