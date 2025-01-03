В Казахстане 95 автомобилей попали в ДТП

В Казахстане 95 автомобилей столкнулись из-за гололеда

Массовая авария произошла на автодороге из Астаны в Щучинск. Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik Казахстан.

95 машин столкнулись из-за гололеда и сильного бурана между селами Когам и Каратал. «КазАвтоЖол» заявил, что причиной ДТП стало несоблюдение водителями скоростного режима и безопасной дистанции. Одну полосу автодороги удалось очистить, и те машины, что попали в аварию, но остались в рабочем состоянии, смогли продолжить движение.

Ранее сообщалось, что 30 декабря на трассе в Симферопольском районе Крыма произошла массовая авария. В результате столкновения 19 автомобилей пострадали трое человек.