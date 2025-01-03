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14:08, 3 января 2025Бывший СССР

В Казахстане 95 автомобилей попали в ДТП

В Казахстане 95 автомобилей столкнулись из-за гололеда
Юлия Юткина
Юлия Юткина
СюжетБуран в Казахстане

Кадр: Telegram-канал «Sputnik Казахстан»

Массовая авария произошла на автодороге из Астаны в Щучинск. Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik Казахстан.

95 машин столкнулись из-за гололеда и сильного бурана между селами Когам и Каратал. «КазАвтоЖол» заявил, что причиной ДТП стало несоблюдение водителями скоростного режима и безопасной дистанции. Одну полосу автодороги удалось очистить, и те машины, что попали в аварию, но остались в рабочем состоянии, смогли продолжить движение.

Ранее сообщалось, что 30 декабря на трассе в Симферопольском районе Крыма произошла массовая авария. В результате столкновения 19 автомобилей пострадали трое человек.

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