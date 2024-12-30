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13:22, 30 декабря 2024Россия

В Крыму столкнулись десятки автомобилей

В Крыму при столкновении 19 автомобилей пострадали трое человек
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Массовая авария произошла на трассе в Симферопольском районе Крыма. По данным прокуратуры региона, всего столкнулись 19 автомобилей. Предварительной причиной ДТП названа непогода.

Ведомство уточняет, что в результате столкновения пострадали трое человек.

Как указали в прокуратуре, массовое ДТП произошло на 14-м километре трассы Дубки — Левадки, в районе села Чистенькое. Там столкнулись грузовик и легковые машины. На данный момент сотрудники МЧС ликвидируют последствия случившегося.

Ранее в Алтайском крае из-за непогоды в ДТП столкнулись сразу 29 автомобилей. Последствия массовой аварии попали на видео.

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