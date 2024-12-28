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18:13, 28 декабря 2024Россия

Последствия ДТП с участием почти 30 машин в российском регионе сняли на видео

В Алтайском крае из-за непогоды в ДТП попали сразу 29 автомобилей
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

В Алтайском крае из-за непогоды в ДТП попали сразу 29 автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале полиции региона.

Как рассказали в МВД, авария с участием почти 30 машин произошла после того, как один из автомобилистов не справился с управлением и врезался во впереди идущий транспорт. «Водители следом идущих автомобилей не учли сложные дорожные условия и допустили столкновения с теми автомобилями, которые были вынуждены остановиться впереди», — сообщили в полиции Алтайского края.

Последствия ДТП сняли на видео — на выложенных правоохранителями кадрах видны авто с разбитыми капотами и дверьми, один из автомобилей поврежден столь сильно, что восстановлению уже не подлежит.

Ранее сообщалось, что в Новоаннинском районе Волгоградской области на трассе столкнулись легковушка и три грузовика

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