В Волгоградской области произошло ДТП с участием четырех машин

На трассе Москва-Волгоград столкнулись четыре машины

В Новоаннинском районе Волгоградской области на трассе столкнулись легковушка и три грузовика. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону в Telegram.

Авария с участием автомобиля Hyundai, грузовых Mercedes и двух Volvo произошла на 725-м километре автотрассы Р-22 «Каспий». Водители автомобилей Hyundai и Volvo доставлены в больницу.

Обстоятельства ДТП уточняются. Движение в районе затруднено, организовано реверсивное движение, предупредили в ведомстве.

Ранее в Кировской области столкнулись пять грузовиков и трактор-погрузчик. По предварительным данным, четыре человека пострадали, еще одного спасти не удалось.