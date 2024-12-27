Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:35, 27 декабря 2024Россия

Пять грузовиков и трактор столкнулись в российском регионе

В Кировской области столкнулись пять грузовиков и трактор
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетДТП в Санкт-Петербурге

Фото: Telegram-канал УМВД России по Кировской области

В Кировской области столкнулись пять грузовиков и трактор-погрузчик. Об этом сообщает ГУ МВД по российскому региону в Telegram-канале.

Авария случилась в Котельничском районе на 522-м километре федеральной дороги КостромаШарья — Киров — Пермь. По предварительным данным, четыре человека пострадали, еще одного спасти не удалось.

«На месте происшествия работают сотрудники полиции. Движение по трассе ограничено. По факту ДТП проводится проверка, уточняются причины и условия дорожного происшествия», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге женщина впала в кому после столкновения с автобусом на пешеходном переходе на перекрестке Гагарина и Типанова. Известно, что россиянка пыталась перебежать дорогу вместе с дочерью на мигающий зеленый сигнал светофора.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В авиакомпании AZAL назвали вероятную причину крушения самолета в Казахстане

      Высмеявшая девочку-квадробера певица рассказала о планах завершить карьеру «на пике»

      Возлюбленную Лиама Пейна захотели допросить

      Россиянина спасли от камня в мочевом пузыре размером с куриное яйцо

      Боец ВСУ предрек битву за Днепропетровскую область

      Влияние ключевой ставки на российский бизнес оценили

      Роскомнадзор предложил критерии для блокировки пропаганды чайлдфри

      Стилист Бузовой рассказал о свадебном платье для нее

      Путин образовал научно-экспертный совет Совбеза

      «Пари Нижний Новгород» сделал заявление на фоне отстранения игроков за договорные матчи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше