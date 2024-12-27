Пять грузовиков и трактор столкнулись в российском регионе

В Кировской области столкнулись пять грузовиков и трактор

В Кировской области столкнулись пять грузовиков и трактор-погрузчик. Об этом сообщает ГУ МВД по российскому региону в Telegram-канале.

Авария случилась в Котельничском районе на 522-м километре федеральной дороги Кострома — Шарья — Киров — Пермь. По предварительным данным, четыре человека пострадали, еще одного спасти не удалось.

«На месте происшествия работают сотрудники полиции. Движение по трассе ограничено. По факту ДТП проводится проверка, уточняются причины и условия дорожного происшествия», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге женщина впала в кому после столкновения с автобусом на пешеходном переходе на перекрестке Гагарина и Типанова. Известно, что россиянка пыталась перебежать дорогу вместе с дочерью на мигающий зеленый сигнал светофора.