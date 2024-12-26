Россиянка впала в кому после столкновения с автобусом на пешеходном переходе

В Петербурге женщина впала в кому после столкновения с автобусом на переходе

В Санкт-Петербурге женщина впала в кому после столкновения с автобусом на пешеходном переходе на перекрестке Гагарина и Типанова. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По сведениям издания, россиянка пыталась перебежать дорогу вместе с дочерью на мигающий зеленый сигнал светофора.

Водитель общественного транспорта не пропустил пешеходов — пострадавшую доставили в реанимацию. У россиянки диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга, перелом основания черепа, травму живота и закрытый перелом таза. Состояние женщины оценивается как крайне тяжелое — у нее кома первой степени и травматический шок.

Ранее сообщалось, что жительница Бурятии вылетела из окна маршрутки во время ДТП. Предположительно, трасса была слишком скользкой, водитель не справился с управлением.