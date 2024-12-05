Россиянка вылетела из окна маршрутки во время ДТП и попала на видео

Жительница Бурятии вылетела из окна маршрутки во время ДТП

Жительница Бурятии вылетела из окна маршрутки во время ДТП и попала на видео. Соответствующие кадры с россиянкой опубликовал Telegram-канал Babr Mash.

На представленном ролике видно, как общественный транспорт движется по заснеженной дороге. Маршрутку заносит, она сталкивается с грузовиком. Одна из пассажирок разбивает стекло головой и оказывается на улице.

Как пишет Babr Mash, все произошло недалеко от поселка Саган-Нур в Мухоршибирском районе. Предположительно, трасса была слишком скользкой, водитель не справился с управлением.

О состоянии пассажирки данных не поступало.

До этого сообщалось, что в Шахтах Ростовской области автомобилист на скорости врезался в забор и вылетел из машины.

Водитель серьезно не пострадал и отделался легким испугом.