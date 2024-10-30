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19:03, 30 октября 2024Россия

Российский автомобилист на скорости врезался в забор, вылетел из машины и попал на видео

В Шахтах Ростовской области автомобилист вылетел из авто при ДТП и не пострадал

В Шахтах Ростовской области автомобилист на скорости врезался в забор, вылетел из машины и попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал «Ростов №1».

На выложенных кадрах видно, как легковушка после столкновения с забором несколько раз переворачивается и начинает дымиться. В это время водитель, выпавший из авто во время первого кувырка, спокойно встает на ноги.

Уточняется, что мужчина в ДТП не пострадал и «отделался легким испугом».

Ранее сообщалось, что в Ярославле за утро 30 октября в полицию поступило сразу несколько десятков обращений из-за ДТП. Аварии были спровоцированы резким ухудшением погоды и образованием гололедицы на дорогах.

ЖЗЛ
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      Марк Леонов
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