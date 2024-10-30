В российском городе машины начали массово врезаться друг в друга

В Ярославле произошло 52 ДТП из-за гололеда

В Ярославле за утро среды, 30 октября, в полицию поступило 52 обращения из-за аварий. Об этом в Telegram-канале сообщает 76.ru со ссылкой на полицейских.

ДТП были спровоцированы резким ухудшением погоды и образованием гололедицы на дорогах. Из-за многочисленных аварий в городе с утра появились пробки. Камера наблюдения зафиксировала автомобильный коллапс на Толбухинском мосту. На видео несколько машин скользят на льду, через какое-то время в аварию попадают другие автомобили.

Известно, что после транспортного коллапса в городе автомобилисты выстроились в очередь в шиномонтажи, чтобы сменить резину.

Ранее опасную погоду предрекли жителям Москвы и Санкт-Петербурга. Сообщается, что в ближайшие дни жители города столкнутся с сильным ветром, снегом с дождем и резкими перепадами давления.