Синоптик предсказал опасную погоду

Синоптик Леус: Москву и Санкт-Петербург ожидает потенциально опасная погода

Москву и Санкт-Петербург ожидает потенциально опасная погода, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Если прошедшие дни октября были спокойными, то во второй половине нынешней недели большинство северо-западных и центральных регионов европейской территории России ждет визит зимы. Днем «перелома» погоды станет среда, 30 октября. Климатическая ситуация может представлять потенциальную опасность для городской инфраструктуры и здоровья горожан в Москве и Санкт-Петербурге, предупредил синоптик.

Погода будет обусловлена североатлантическим циклоном «Лидия», центр которого в среду окажется над Белым морем. В Санкт-Петербурге в среду температура воздуха еще будет заметно теплее нормы — днем она вырастет до плюс 8-10 градусов, пройдут кратковременные дожди. Ветер усилится, его скорость в порывах будет достигать 14-19 метров в секунду. Синоптик отметил, что ветер такой силы может ломать ветки деревьев, ветхие и слабо закрепленные конструкции. В ближайшие дни в городе также ожидаются резкие скачки давления.

Утро среды в Москве начнется с заморозков, к вечеру температура повысится до плюс 7-9 градусов, начнутся дожди. Ожидается порывистый ветер скоростью 10-15 метров в секунду. Не минуют столицу и резкие скачки давления.

В ближайшее время на центральные и северо-западные регионы выйдут еще два атмосферных вихря, которые принесут с собой похолодание и осадки в смешанной фазе.

Ранее москвичам пообещали отсутствие погодных аномалий в виде высокой температуры в ноябре. С 1-2 ноября начнутся дожди, возможен мокрый снег. В воскресенье, 3-го числа, температура понизится до плюс 4 — минус 1 градуса. К началу следующей недели в Москве может образоваться временный снежный покров.