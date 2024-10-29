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13:35, 29 октября 2024Экономика

Москвичей успокоили насчет аномальной погоды в ноябре

Синоптик Цыганков: в Москве аномальной погоды в ноябре не предвидится

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

В Москве погодных аномалий в ноябре не предвидится. Свой прогноз на следующий месяц жителям столицы дал начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков. Его слова приводит телеканал «Звезда».

Аномальное тепло, которое наблюдалось в Москве в сентябре и октябре, уходит — ноябрьская погода не отдалится от климатической нормы, успокаивает синоптик. По сведениям Цыганкова, воздух начнет стремительно остывать с четверга вместе с приходом циклона.

На этой неделе небо будет пасмурным с редкими прояснениями. С 1-2 ноября начнутся дожди, возможен мокрый снег. В воскресенье, 3-го числа, температура понизится до плюс 4 — минус 1 градуса. Ночью метеоролог обещает от нуля до 5 градусов тепла. Не исключено, что к началу следующей недели в Москве образуется временный снежный покров. Цыганков допускает, что зимние холода в этом году придут в мегаполис в соответствии с календарем, а не в ноябре.

В то же время нетипично высокие для ноября температуры прогнозируются на Урале и в Сибири. В первую пятидневку месяца, как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в Архангельской области и Красноярском крае столбики термометров поднимутся на 4-6 градусов выше климатической нормы.

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      Виктория Клабукова
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