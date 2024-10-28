Москвичам спрогнозировали погоду на ноябрь

Синоптик Вильфанд: погода в начале ноября будет близка к климатической норме

В Москве температурные значения в начале ноября будут близки к климатической норме. Прогноз погоды на следующий месяц жителям столицы дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Его цитирует ТАСС.

По сведениям синоптика, в первую пятидневку ноября столбики термометров будут держаться на уровне средних показателей месяца. Однако Вильфанд не исключает небольшого повышения температуры — воздух может прогреться до плюс 7-8 градусов.

На юге страны до начала ноября потепления не ожидается. До этой поры температура составит около 13-18 градусов тепла, что лишь на градус ниже нормы. На Урале и в Сибири вплоть до 5 ноября воздух прогреется на 4-6 градусов выше климатической нормы. Нехарактерное для ноября тепло будет наблюдаться следующую неделю в Архангельской области и Красноярском крае.

Ранее о запоздавшей зиме предупредили жителей Москвы. В этом году, по прогнозам метеорологов, зима в столице наступит на 20 дней позднее нормы — только в начале декабря.