Синоптики рассказали о зиме в Москве

Синоптик Тишковец: зима в столице наступит позднее климатической нормы

Зима в этом году в столице наступит на 20 дней позже, чем обычно. Об этом «Вечерней Москве» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Климатическая зима должна наступать 13 ноября. За последние 10 лет осень увеличилась примерно на 20 суток, «подъедая» зиму и существенно сокращая ее по времени. Так и в 2024 году, скорее всего, переход среднесуточной температуры через «ноль» в сторону отрицательных значений случится только в начале декабря, как и формирование устойчивого снежного покрова.

В последние дни октября погода заметно ухудшится — наступит резкое похолодание, сопровождаемое проливными дождями, добавил синоптик.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что на предстоящей длинной рабочей неделе погода принесет «камни» с неба. На сленге метеорологов это означает, что в атмосфере намечаются тектонические сдвиги, ожидается сложная и опасная погода.