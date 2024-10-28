Россиян предупредили о «камнях» с неба

Синоптик Тишковец предрек камни с неба на Русской равнине на следующей неделе

Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что на предстоящей длинной рабочей неделе погода принесет «камни» с неба. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Тишковец уточнил, что «камни» с неба ожидаются на Русской равнине. «"Камни" с неба на сленге метеорологов значат, что в атмосфере намечаются тектонические сдвиги и погода ожидается крайне сложная и опасная!» — предупредил синоптик.

Согласно прогнозу метеоролога, в четверг регион ожидают мощные ливни, местами вместе с мокрым снегом с ухудшением видимости до 2-4 километров. В пятницу показания барометров рухнут на 23 единицы, а в субботу штормовое ненастье продолжится. Ожидается, что на выходных выпадут осадки в виде снега с метелью.

Ранее Тишковец сообщил, что климатическая зима придет в Москву в начале декабря. Среднесуточная температура начнет опускаться до отрицательных значений на 20 суток позже положенного. Тогда же на земле окончательно сформируется снежный покров.