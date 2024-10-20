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15:32, 20 октября 2024Экономика

Москвичам назвали срок прихода климатической зимы

Синоптик Тишковец: климатическая зима придет в Москву в начале декабря

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Климатическая зима придет в Москву в начале декабря. Такой срок москвичам назвал специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости

По словам Тишковца, в 2024 году среднесуточная температура начнет опускаться до отрицательных значений на 20 суток позже положенного. Тогда же начнет формироваться устойчивый снежный покров.

«В Москве климатическая зима должна наступать 13 ноября, но в этом году смена сезонов произойдет гораздо позже, что укладывается в тенденцию глобального изменения климата», — отметил синоптик. Он объяснил, что продолжительность осени увеличивается на протяжении последних десятилетий, «подъедая» зиму и отодвигая даты ее прихода все дальше.

Ранее Тишковец пообещал жителям столицы Болдинскую осень. Для конца октября на неделе будет довольно тепло — плюс 1-6 градусов под утро и плюс 8-13 градусов после полудня.

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      Юлия Юткина
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