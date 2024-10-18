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11:59, 18 октября 2024Экономика

Москвичам пообещали пушкинскую осень

Синоптик Шувалов: на следующей неделе в столице ожидается комфортная погода

Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

Столицу в ближайшее время ожидает пушкинская, или Болдинская осень, рассказал у себя в Telegram-канале синоптик Евгений Тишковец.

В пятницу, 18 октября, москвичей и жителей Подмосковья ожидает погожий октябрьский день с температурным фоном, соответствующим климатической норме середины осени. Осадков не ожидается, прогнозируется переменная облачность. Температура в Москве ожидается на уровне плюс 6-9 градусов, в Подмосковье — 5-10 градусов.

В выходные, 19 и 20 октября, погода существенно не изменится, но станет более солнечной за счет повышенного атмосферного давления. В субботу в сумерках ожидается от нуля до минус трех градусов, днем плюс 6-9 градусов. В воскресенье теплее — под утро плюс 1-4 градуса, днем до плюс 9-12 градусов.

На следующей неделе комфортная погода ожидается во все дни, кроме четверга. Для конца октября на неделе будет довольно тепло — плюс 1-6 градуса под утро и плюс 8-13 градусов после полудня.

Ночью на пятницу, 18 октября, температура практически на всей территории столицы и области опустилась ниже нулевой отметки. Ночь оказалась самой холодной с начала осени. В столице минимальная температура составила минус два градуса, в Подмосковье — минус 4,6 градуса.

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      Мария Черкасова
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