Шесть человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Карелии

Туристический автобус с 43 пассажирами попал в ДТП в Карелии. Министр здравоохранения региона Михаил Охлопков сообщил, что в числе пострадавших — жители, Москвы, Белгорода, Курска, Воронежа.
Министр уточнил, что авария произошла на дороге возле поселка Ляскеля. Пострадавшие получили переломы конечностей и травмы грудной клетки. На месте ДТП работают пять бригад скорой помощи, добавил Охлопков.
По данным «КП», шесть человек находятся в тяжелом состоянии. В МЧС России уточнили, что количество пострадавших увеличилось до семи человек.
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