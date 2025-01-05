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12:54, 5 января 2025Россия

Шесть человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Карелии

Министр Охлопков: туристический автобус с 43 пассажирами попал в ДТП в Карелии
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)
СюжетДТП в Москве:

Фото: Илья Тимин / РИА Новости

Туристический автобус с 43 пассажирами попал в ДТП в Карелии. Министр здравоохранения региона Михаил Охлопков сообщил, что в числе пострадавших — жители, Москвы, Белгорода, Курска, Воронежа.

Министр уточнил, что авария произошла на дороге возле поселка Ляскеля. Пострадавшие получили переломы конечностей и травмы грудной клетки. На месте ДТП работают пять бригад скорой помощи, добавил Охлопков.

По данным «КП», шесть человек находятся в тяжелом состоянии. В МЧС России уточнили, что количество пострадавших увеличилось до семи человек.

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