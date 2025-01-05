Шесть человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Карелии

Министр Охлопков: туристический автобус с 43 пассажирами попал в ДТП в Карелии

Туристический автобус с 43 пассажирами попал в ДТП в Карелии. Министр здравоохранения региона Михаил Охлопков сообщил, что в числе пострадавших — жители, Москвы, Белгорода, Курска, Воронежа.

Министр уточнил, что авария произошла на дороге возле поселка Ляскеля. Пострадавшие получили переломы конечностей и травмы грудной клетки. На месте ДТП работают пять бригад скорой помощи, добавил Охлопков.

По данным «КП», шесть человек находятся в тяжелом состоянии. В МЧС России уточнили, что количество пострадавших увеличилось до семи человек.

Ранее массовое ДТП произошло в Казахстане. Тогда столкнулось около ста машин.