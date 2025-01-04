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08:00, 4 января 2025Бывший СССР

Массовое ДТП в Казахстане попало на видео

Массовое ДТП в Казахстане с участием около ста машин попало на видео
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Массовое ДТП с участием около ста машин в Казахстане попало на видео. Кадры публикуют очевидцы в сети.

Отмечается, что множество автомобилей, столкнувшись, заблокировали трассу, а водители и пассажиры оказались в плену метели. Инцидент произошел на трассе Астана — Щучинск — по информации агентства, в аварию попали 95 машин. Причиной назвали несоблюдение скоростного режима и безопасной дистанции.

Уточняется, что полоса была очищена, и авто в рабочем состоянии смогли продолжить движение. Пострадавшим оказали медпомощь — возле места происшествия развернули мобильные пункты обогрева.

МВД Казахстана предупредило, что в центре Казахстана заблокированы дороги по двум основным направлениям: Караганда — Астана и Караганда — Павлодар.

Ранее сообщалось, что 30 декабря на трассе в Симферопольском районе Крыма произошла массовая авария. В результате столкновения 19 автомобилей пострадали трое человек.

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