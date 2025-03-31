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21:14, 31 марта 2025Россия

Машина упала с многоэтажной парковки в Москве

Машина упала с 4 этажа парковки в Москве, водитель погиб
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Машина упала с четвертого этажа парковки на Крылатской улице в Москве, водитель погиб. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Отмечается, что упавшим автомобилем был Volkswagen. Внутри находился водитель, который получил несовместимые с жизнью травмы. Прибывшие на место врачи констатировали смерть. Причины произошедшего выясняются.

Ранее ДТП произошло в ДНР — его жертвами стали двое мужчин и девушка-подросток. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и съехал с трассы, допустив опрокидывание транспортного средства. Выжить удалось только одному из находившихся в салоне людей.

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