Машина упала с многоэтажной парковки в Москве

Машина упала с 4 этажа парковки в Москве, водитель погиб

Машина упала с четвертого этажа парковки на Крылатской улице в Москве, водитель погиб. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Отмечается, что упавшим автомобилем был Volkswagen. Внутри находился водитель, который получил несовместимые с жизнью травмы. Прибывшие на место врачи констатировали смерть. Причины произошедшего выясняются.

Ранее ДТП произошло в ДНР — его жертвами стали двое мужчин и девушка-подросток. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и съехал с трассы, допустив опрокидывание транспортного средства. Выжить удалось только одному из находившихся в салоне людей.