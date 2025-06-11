В Москве произошло ДТП с участием автомобиля с дипломатическими номерами Сьерра-Леоне

В Москве произошло ДТП с участием машины с номерами дипломатов из Сьерра-Леоне

Автомобиль с дипломатическими номерами Сьерра-Леоне попал в ДТП в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Авария произошла на улице Академика Арцимовича. Машина пробила ограждение рядом с детским центром и торговой точкой, после чего врезалась в пушку, стоящую в патриотическом парке.

По предварительным данным, водителю стало плохо. На момент ДТП в автомобиле находились двое чернокожих — мужчина и женщина. Официальной причины случившегося на данный момент нет.

Ранее житель Москвы на автомобиле вылетел в водоем из-за того, что потянулся за iPhone. Все произошло в деревне Николо-Хованское. Россиянин выронил смартфон во время движения, а когда полез за ним, случайно прибавил газу.