Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:20, 11 июня 2025Россия

В Москве произошло ДТП с участием автомобиля с дипломатическими номерами Сьерра-Леоне

В Москве произошло ДТП с участием машины с номерами дипломатов из Сьерра-Леоне
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Mash

Автомобиль с дипломатическими номерами Сьерра-Леоне попал в ДТП в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Авария произошла на улице Академика Арцимовича. Машина пробила ограждение рядом с детским центром и торговой точкой, после чего врезалась в пушку, стоящую в патриотическом парке.

По предварительным данным, водителю стало плохо. На момент ДТП в автомобиле находились двое чернокожих — мужчина и женщина. Официальной причины случившегося на данный момент нет.

Ранее житель Москвы на автомобиле вылетел в водоем из-за того, что потянулся за iPhone. Все произошло в деревне Николо-Хованское. Россиянин выронил смартфон во время движения, а когда полез за ним, случайно прибавил газу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Из тебя достойная жена не выйдет». В России скандально известного многоженца обвинили в растлении: дочь должна была «все уметь»

    Россияне бросились скупать один вид товаров

    Врач назвала полезные для микрофлоры кишечника продукты

    Бывший российский министр погиб в зоне СВО

    Россиянка смастерила на продажу увлажнитель в виде Чернобыльской АЭС

    В России потребовали закрыть посвященный бывшему президенту объект

    В Москве произошло ДТП с участием автомобиля с дипломатическими номерами Сьерра-Леоне

    Вэнс просил Маска прекратить вражду с Трампом

    На дне залива в России нашли еще одного «Морского охотника» времен войны

    Путин созвонился с президентом Узбекистана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости