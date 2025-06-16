Число пострадавших при массовом ДТП в российском регионе выросло

Число пострадавших при массовом ДТП во Владимирской области выросло до девяти

Число пострадавших при массовом ДТП во Владимирской области увеличилось. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по российскому региону.

Уточняется, что пострадавшие находились в минивэне Renault и двух легковых автомобилях. «Сотрудники МЧС России проводили деблокировку пострадавших в минивэне», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что на место ЧП прибыли восемь сотрудников МЧС и три единицы техники.

Авария произошла 16 июня. Во Владимирской области столкнулись два легковых автомобиля, автобус и минивэн Renault. Изначально сообщалось о семи пострадавших, при этом еще троих спасти не удалось.